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Sinan Ateş davasında hem tetikçinin, hem de azmettiricinin ifadeleri şaşırttı!

Sinan Ateş suikastıyla ilgili, hem tetikçinin, hem de azmettiricinin ifadeleri şaşırttı. Doğukan Çep, Ateş’i alacak-verecek yüzünden ayaklarından vurdurtmak istediğini anlattı. “Öldüren kurşunu, biz sıkmadık” ifadesini kullandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Sinan Ateş davasında hem tetikçinin, hem de azmettiricinin ifadeleri şaşırttı!

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Ankara'da suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in davası Sincan'da 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettirici Doğukan Çep'in de aralarında bulunduğu 22 sanık hakim karşısına çıktı. Özyağcı, savcılık aşamasında verdiği "Husumetim vardı, vurdum" ifadesini değiştirip, kendisini Doğukan Çep'in azmettirdiğini anlattı.

AYAKLARINA SIKTIM
"İfadelerimde Doğukan Çep'i korumak için kendim tasarlamışım gibi ifade verdim, yalan söyledim. Doğukan Çep bana 'Sinan Ateş'i sadece ayaklarından vur uzaklaş' dedi, ben de sağlı sollu sadece ayaklarına ateş ettim. Sonra Ateş'in yanındaki şahıslar bana karşılık verdiler. Ardından 'Reisi vurduk, reisi vurduk' diye bağırdıklarını duydum. Olaydan sonra Doğukan Çep beni aradı, 'Sinan Ateş ölmüş, ben sana sadece yarala demedim mi' dedi. 'Ben öldürmek istemedim, ben bu adamı öldürmedim' dedim. Ben Doğukan Çep ağabeyimin Sinan Ateş ile sorunlarından dolayı ayaklarına sıktım. Ben öldürmedim, nasıl öldürüldüğü araştırılsın istiyorum" diye kendini savundu.

DAVANIN BAŞ AKTÖRÜ
Suikastı organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep, "Ben bu davanın baş aktörüyüm, azmettiricisiyim. 2013'te ceza almıştım. Ateş'e 'Yardımcı olabilir misin' dedim. 'Ne demek, yardımcı olurum' dedi. 2020'de 'Kanalı buldum dosyayı halledecekler, 1 milyon lira istiyorlar. Peşinat 200 bin verelim geri kalanı hallederiz' dedi. Parayı bir otelde verdim, ayrıldık. Ardından 200 bin lira daha verdim. 2022 yılı Kasım ayı 'Artık sona yaklaştık, paranın tamamını vermen lazım' dedi. Ankara'da bir poşette parayı verdim. 'Haber bekliyorum ben' dedi. 'Ağabey hani sonuna gelmiştik?' dedim. 2-3 gün sonra tekrar aradım; 'müsait değilim' dedi, telefonu kapattı. Daha sonra aradım açmadı. Dedim ki 'benim paraya el koydu, 'ben bunu ayaklarından vuracağım' dedim. Ben öldürmeye gönderseydim 'öldürmeye gönderdim' derdim. Ben gerçekten ayaklarından vurdurtmak istedim" ifadesini kullandı.

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