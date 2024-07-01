Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan Türk öğrencilere skandal çağrı!

İstanbul'da Koç Üniversitesi'nin 30'uncu Mezuniyet Töreni yapıldı. Rektörün daveti üzerine okula gelen Yunanistan'ın eski lideri Aleksis Çipras konuşmasında "Atina'da yürürken genç bir Türk yanıma yaklaştı ve pes etmememi söyleyerek, 'Boyun eğme. Başını dik tut' dedi.

Bugün, bir yıl sonra, mezuniyetinizi kutlarken bu sözleri hatırlamanızı isterim. Ve şunu asla unutma: Boyun eğme" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle adeta Gezi kalkışmasını hatırlattı. Üniversiteye gelmeden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşen Çipras'ın Türk gençlerine akıl vermesi ve nutuk atması, skandal olarak yorumlandı.