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Teröre darbe vurmaya devam! Şırnak'ta son haftada 3 terörist teslim oldu, 5 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Şırnak'ta son 1 haftada 3 PKK'lı terörist teslim olurken, 5 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:53 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:53
Teröre darbe vurmaya devam! Şırnak’ta son haftada 3 terörist teslim oldu, 5 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı

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Şırnak'ta son 1 haftada 3 PKK'lı terörist teslim olurken, 5 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24-30 Haziran arasında yaptığı 'bilgilendirme ve önleyici faaliyetler' çalışmalarında 3 PKK'lı terörist teslim oldu. Kent genelinde hafta içerisinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda da 5 şüpheli, gözaltına alındı. Teslim olan teröristlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelilerinden 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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