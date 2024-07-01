CHP’li belediye başkanı Hikmet Dönmez, "Darp" suçlamasıyla tutuklandı

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye davet etti. Bu iki kişinin belediyenin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla sözleşmelerini fes etmek istedi.

Çıkan tartışmada firma yetkilileri Dönmez'in şoförü M.O.A.ve koruması R.G. tarafından darp edildi. Şikayet üzerine Dönmez'in şoförü ve koruması tutuklanarak hapse gönderildi. Ardından gözaltına alınan Dönmez de adliyeye sevk edildi. Dönmez de tutuklanarak hapse girdi.