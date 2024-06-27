Zincirlikuyu metrobüs durağında uyuşturucu hazırlığı! Polis ekipleri görüntüleri izleyerek yakaladı

Beşiktaş'ta bulunan Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansörde iddiaya göre uyuşturucu madde hazırlayan bir genç cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve bu görüntüler 24 Haziran Pazartesi günü sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.