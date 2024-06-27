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Zincirlikuyu metrobüs durağında uyuşturucu hazırlığı! Polis ekipleri görüntüleri izleyerek yakaladı

İstanbul Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe uyuşturucu hazırlarken görüntülenen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 13:08 Güncelleme 27 Haziran 2024, 13:43
Zincirlikuyu metrobüs durağında uyuşturucu hazırlığı! Polis ekipleri görüntüleri izleyerek yakaladı

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Beşiktaş'ta bulunan Zincirlikuyu metrobüs durağındaki asansörde iddiaya göre uyuşturucu madde hazırlayan bir genç cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve bu görüntüler 24 Haziran Pazartesi günü sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında uyuşturucu hazırlığı!

Yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntülerdeki kişinin eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler, kimlik tespitini tamamladı ve görüntülerdeki kişinin İ.Y.P. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ, YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI
Şüphelinin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenleyen ekipler, Beykoz ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde İ.Y.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Özendirmek' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan İ.Y.P. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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