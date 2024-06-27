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MSB duyurdu! Hacda rahatsızlanan vatandaşlarımız için C-130 uçağı görevlendirildi

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için C-130 uçağı görevlendirildi.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 23:56 Güncelleme 28 Haziran 2024, 00:33
MSB duyurdu! Hacda rahatsızlanan vatandaşlarımız için C-130 uçağı görevlendirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cudi şehirlerinde yoğun bakımda tedavi gören 13 hastanın ve beraberindeki 6 refakatçisinin Ankara'daki hastanelere nakledilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağının görevlendirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.

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