SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 20:50 Güncelleme 25 Haziran 2024, 21:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberrleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın millî gününü de kutladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA