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Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü! Turgutreis'te 16 saatlik su kesintisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 17:30 Güncelleme 19 Haziran 2024, 17:45
Bodrum’da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü! Turgutreis’te 16 saatlik su kesintisi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İSALE HATTINDA PATLAMA
Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLADI
Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

16 SAAT SU KESİNTİSİ
MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

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