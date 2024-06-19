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Batman Valiliği duyurdu! Hasankeyf'te 15 günlük ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilanı

Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Hasankeyf ilçesinde bulunan bazı bölgelerde 15 gün süreyle ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilan edildi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 16:58 Güncelleme 19 Haziran 2024, 16:58
Batman Valiliği duyurdu! Hasankeyf’te 15 günlük ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ ilanı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildi.

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesindeki bazı bölgelerin 19 Haziran-3 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.



Valilik açıklamasında, "Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Hasankeyf ilçesinde; 19 Haziran 2024 ile 03 Temmuz 2024 tarihleri arasında kuzeyde; Çatalsu Mahallesi Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzeydoğusu, Çine Tepe, Koyunlu Mahallesi'nin 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tepe, Verkedavut Tepe, Banikola sırtı, Güneşli köyünün doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyünün güneyi, Kelekçi köyünün güneydoğusu, Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol Gediği, doğuda; Sevrak Tepe'nin kuzeydoğusu, Güverhacı Tepe Kayıklı köyünün güneybatısı, Şikeriharciya Tepe'nin Kuzeydoğusu, güneyde; Şikerharciya Tepe'nin kuzeydoğusu, Gariavlike Tepe'nin doğusu, Beltaguvar Tepe'nin doğusu, Karakaş Tepe uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Şayesir sırtı, 1685 Rakımlı Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe'nin Batısı, batıda; Kalemahmuke sırtı, Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesi Uzantısı arasında kalan arazi kesimlerinde 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır"

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