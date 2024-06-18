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Çocukları olumsuz etkileyecek 2 bini aşkın içeriğe müdahale! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı

Dijital ortamda özellikle de sosyal medya ortamında çocukları kötü etkileyecek tüm içerikler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Göktaş, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 10:24 Güncelleme 18 Haziran 2024, 10:35
Çocukları olumsuz etkileyecek 2 bini aşkın içeriğe müdahale! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğunu belirterek, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden koruduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz bir şekilde yürüttüklerini söyledi.


Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her bir çocuğun güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş şunları dile getirdi:

"Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde görevini sürdürüyor."



ÇOCUKLARIN ETKİLENECEĞİ 2 BİN 58 İÇERİĞE MÜDAHALE
Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız bir konumda bulunduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz " ifadelerini kullandı.



Bakan Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yaptıklarını ifade etti.

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