Çocukları olumsuz etkileyecek 2 bini aşkın içeriğe müdahale! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğunu belirterek, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden koruduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz bir şekilde yürüttüklerini söyledi.



Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her bir çocuğun güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlayacak çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş şunları dile getirdi:



"Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aktif bir şekilde görevini sürdürüyor."