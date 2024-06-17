İstanbul trafik yoğunluğu ne durumda? Trafik nasıl? Kurban Bayramı’nın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 36

Bayram tatili dolayısıyla birçok İstanbullu 15 Haziran'dan itibaren memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etti.

Kentte bu nedenle özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70'leri aşan trafik, bayramda en düşük seviyeleri gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda, kentin ana arterleriyle birçok noktasında trafiğin yeşil renge büründüğü ve açık olduğu görülüyor. Şehrin sahil kesimlerinde ise trafik yer yer ağır ilerliyor.

Sabah yüzde 2'lere kadar düşen trafik, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren yüzde 30'u geçti.