SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul trafik yoğunluğu ne durumda? Trafik nasıl? Kurban Bayramı'nın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 36

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşın büyük bir kısmı şehir dışına çıktı. Megakent'te kalanlar ise sakin bir kentin keyfini çıkardı. İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentin birçok noktasında trafik akıcı seyrediyor. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Silivri'ye günübirlik denize gitmek isteyen İstanbullular, Beylikdüzü TÜYAP Otobüs Durağı'nda yoğunluk oluşturdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:04 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:11
İstanbul trafik yoğunluğu ne durumda? Trafik nasıl? Kurban Bayramı’nın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 36

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bayram tatili dolayısıyla birçok İstanbullu 15 Haziran'dan itibaren memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etti.

Kentte bu nedenle özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70'leri aşan trafik, bayramda en düşük seviyeleri gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda, kentin ana arterleriyle birçok noktasında trafiğin yeşil renge büründüğü ve açık olduğu görülüyor. Şehrin sahil kesimlerinde ise trafik yer yer ağır ilerliyor.

Sabah yüzde 2'lere kadar düşen trafik, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek bayram ziyareti ve gezmek için dışarı çıkması nedeniyle öğle saatlerinden itibaren yüzde 30'u geçti.

YÜZDE 36
Saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu ise yüzde 36 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü-Büyükçekmece Rampası Edirne istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik alanda trafiğin yoğunlaşması sürücülerin yavaş ilerlemesine ve yer yer araçların durma noktasına getirdi.

YOĞUNLUK BÜYÜKÇEKMECE YÖNÜNDE
TEM Otoyolu'nda Esenyurt Gişeleri'nin ilerisinden Edirne istikameti Hadımköy Gişeleri'ne kadar trafik yoğunlaştı.

Büyükçekmece, Kumburgaz ve Silivri'ye günübirlik denize gitmek isteyen İstanbullular, Beylikdüzü TÜYAP Otobüs Durağı'nda yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda, sahil kesimi, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda ise trafiğin akıcı ilerlediği, toplu ulaşım araçlarının birçok durağının da sakin olduğu görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Türk Telekom
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi
İstanbul trafik yoğunluğu ne durumda? Trafik nasıl? Kurban Bayramı’nın 2. günü trafik yoğunluğu yüzde 36
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
Sedef Güler cinayetinin ’bir numaralı’ ismi Yavuz Güngör tutuklandı! Firar planı çöktü sorguda döküldü: Cesetten kurtulmaya karar verdim
Avrupalı Türklerin ana vatana gelişleri başladı: Gurbette ezan sesine hasretiz
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak
Eylem Tok ve Timur Cihantimur iade edilecek mi? Uzman isim değerlendirdi! Kendileri gelmek isteyebilirler! Dikkat çeken Ersan Şen detayı
EURO 2024’ün yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Turnuva sonrası imzayı atacak
KAYIT DIŞI EKONOMİYE TAVİZ YOK! Hazine ve Maliye Bakanlığı sahillere iniyor! Vergi kaçıranlara göz açtırılmayacak
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Yeni Nostradamus’tan 3. Dünya Savaşı kehaneti! Resmen tarih verdi: Gezegenler o günü işaret ediyor! Çatışmalar hangi ülkede patlak verecek?
SON DAKİKA