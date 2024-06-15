Deprem konutlarında bayram temizliği! Sözer ailesi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: "Herkes dalga geçti ama devletimiz bize sahip çıktı"

Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. Bu ailelerden biri de Sözer çifti oldu.

Aile çocukları Ömer Seyfettin (10), Gülernur (8), Ayşegül (8) ve İlknur (1,5) ile birlikte tekrar sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluğunu yaşadı.Sabah'ta yer alan habere göre, evlerinin bahçesine sebze fideleri diken Sözer çifti ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASAYDI BİZ BU EVLERİMİZE KAVUŞAMAZDIK

Yeni yuvasında bayram temizliğini keyifle yapan Merve Sözer, "Evimiz ağır hasar aldıktan sonra ne yapacağımızı kara kara düşünmeye başladık. Kura çekiminde bize çıkar mı diye çok tedirgindim. Kurada ismimizin çıktığını öğrenince çok sevindim. Evimizi çok kısa sürede bitirip bize teslim ettiler. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Bayram temizliğini keyifle ve sevinçle yapıyorum. Temizliğini yaparken bile yorulduğumu hissetmiyorum. Rüyamda görsem inanmazdım. Ev değil villa yapmışlar. Eğer başımızda Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz bu evlerimize kavuşamazdık. Şimdi çocuklarımızla huzurlu ve mutluyuz. Tam bir bayram yaşıyoruz." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Gelini bayram temizliği yaparken torunlarıyla ilgilenen kayınvalide Güler Sözer ise, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bayramda tekrar kapımız çalınacağını hiç tahmin etmiyorduk. Herkes bize 'Sizinle dalga geçiyorlar ev vermeyecekler diyorlardı. Ama devletimiz bize sahip çıktı" derken, Seyfettin Sözer de, "Çocuklarımı ve torunlarımı yeni yuvalarında ziyaret etmek gerçekten çok güzel. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN