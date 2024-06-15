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Deprem konutlarında bayram temizliği! Sözer ailesi Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: "Herkes dalga geçti ama devletimiz bize sahip çıktı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan depremzede aileler yeni yuvalarında bayram temizliği yaptı. 8 ay gibi rekor bir sürede yapılan köy evinde oturan Sözer ailesi, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bayramda tekrar kapımız çalınacağını hiç tahmin etmiyorduk. Herkes bize 'Sizinle dalga geçiyorlar ev vermeyecekler' diyorlardı. Ama devletimiz bize sahip çıktı." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:52 Güncelleme 15 Haziran 2024, 12:21
Deprem konutlarında bayram temizliği! Sözer ailesi Başkan Erdoğan’a teşekkür etti: Herkes dalga geçti ama devletimiz bize sahip çıktı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşayan aileler yeni yuvalarında bayram temizliği yaptı.



"Bizim villamız" dediği 3+1 olan yeni yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşayan 4 çocuk annesi Merve Sözer, "Depremde evimiz ağır hasar aldı. Gerçekten çok güzel ev yapmışlar. Bize ev vereceklerini hiç sanmıyorduk. Eşimle birlikte evsiz ne yapacağız diyorduk. Ama yanılmışız. Bu kadar güzel bir eve sahip olacağımızı beklemiyorduk. Her şeyi çok güzel düşünmüşler. Bayram temizliğini keyifle ve sevinçle yapıyorum. Burası benim için bir villa" dedi.

NOTER HUZURUNDA TESLİM EDİLDİ
Asrın felaketinde Babatorun Mahallesi'ndeki müstakil evleri ağır hasar alan İsmail-Merve Sözer çifti önce çadırda daha sonra konteynerde kalmaya başladı.

Depremzedeler için yapılan 25 adet köy evi hak sahiplerine noter huzurunda yapılan kura çekimiyle teslim edildi. Bu ailelerden biri de Sözer çifti oldu.

Aile çocukları Ömer Seyfettin (10), Gülernur (8), Ayşegül (8) ve İlknur (1,5) ile birlikte tekrar sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluğunu yaşadı.Sabah'ta yer alan habere göre, evlerinin bahçesine sebze fideleri diken Sözer çifti ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASAYDI BİZ BU EVLERİMİZE KAVUŞAMAZDIK
Yeni yuvasında bayram temizliğini keyifle yapan Merve Sözer, "Evimiz ağır hasar aldıktan sonra ne yapacağımızı kara kara düşünmeye başladık. Kura çekiminde bize çıkar mı diye çok tedirgindim. Kurada ismimizin çıktığını öğrenince çok sevindim. Evimizi çok kısa sürede bitirip bize teslim ettiler. Gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Bayram temizliğini keyifle ve sevinçle yapıyorum. Temizliğini yaparken bile yorulduğumu hissetmiyorum. Rüyamda görsem inanmazdım. Ev değil villa yapmışlar. Eğer başımızda Cumhurbaşkanımız olmasaydı biz bu evlerimize kavuşamazdık. Şimdi çocuklarımızla huzurlu ve mutluyuz. Tam bir bayram yaşıyoruz." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Gelini bayram temizliği yaparken torunlarıyla ilgilenen kayınvalide Güler Sözer ise, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bayramda tekrar kapımız çalınacağını hiç tahmin etmiyorduk. Herkes bize 'Sizinle dalga geçiyorlar ev vermeyecekler diyorlardı. Ama devletimiz bize sahip çıktı" derken, Seyfettin Sözer de, "Çocuklarımı ve torunlarımı yeni yuvalarında ziyaret etmek gerçekten çok güzel. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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