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Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü; 16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e kadar; Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.” dedi.Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 19:27 Güncelleme 15 Haziran 2024, 19:44
Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan toplu taşıma araçları, köprü ve otoyolları duyurdu.



Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Bakan Uraloğlu: 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

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