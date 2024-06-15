Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan toplu taşıma araçları, köprü ve otoyolları duyurdu.





Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:



Bakan Uraloğlu: 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;



Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü