Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan toplu taşıma araçları, köprü ve otoyolları duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan toplu taşıma araçları, köprü ve otoyolları duyurdu.
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Bakan Uraloğlu: 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.