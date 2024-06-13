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Eski HDP Marmaris İlçe Başkanı PKK için 'vergi' adı altında para toplamaktan tutuklandı

Eski HDP Marmaris İlçe Başkanı PKK terör örgütü için sözde ‘vergi’ adı altında para topladığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 22:19 Güncelleme 13 Haziran 2024, 22:19
Eski HDP Marmaris İlçe Başkanı PKK için ’vergi’ adı altında para toplamaktan tutuklandı

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Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

PKK'YA VERGİ ADI ALTINDA PARA TOPLUYORMUŞ!
Şüpheli, ifadesinde "A.İ'nin Muğla'da 2015'te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, A.İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.

Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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