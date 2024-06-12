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FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell'den kritik açıklamalar: Güven verici değildi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar metninde ekonomik aktivitenin ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiği belirtildi. Öte yandan karar sonrası FED Başkanı Powell açıklamalarda bulundu. Powell enflasyonun yavaşlasa da hala çok yüksek olduğunu ve sıkı para politikası duruşuna devam ettiklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 20:33 Güncelleme 12 Haziran 2024, 21:57
FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell’den kritik açıklamalar: Güven verici değildi

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Son dakika haberleri... ABD Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Banka bu yıl için sadece bir indirim olacağı sinyali verdi.



Karar metninde ekonomik aktivitenin ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiği belirtildi.



Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi. 2025 yılı için faiz indirimi beklentisi ise 75 baz puandan 100 baz puana çıktı.



Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022'den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001'den beri en yüksek seviyeye çıktı.



Fed Mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.



3'TEN 1'E İNDİ

Bugün kararla beraber Fed yetkililerinin politika faizi aralığına ilişkin beklentilerini gösteren nokta grafiği de yayımlandı. Nokta grafiğinde yetkililerin 2024 sonuna kadar 25 baz puanlık 1 faiz indirimi öngörmesi dikkat çekti. Mart ayında yayımlanan nokta grafiğinde yetkililer 3 adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyordu.


POWELL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR: GÜVEN VERİCİ DEĞİLDİ

Faiz kararı sonrası FED Başkanı Powell kritik açıklamalarda bulundu. Powell enflasyonun yavaşlasa da hala çok yüksek olduğunu ve sıkı para politikası duruşuna devam ettiklerini söyledi.

İşte Powell'in açıklamalarından satır başları:

İşsizlik yüzde 4 seviyesinde olsa da hala düşük seviyelerde. Enflasyon hala hedefimizin üzerinde. Bu yılın başındaki veriler beklentiyi aşmıştı ancak son aylarda yavaşladığını görüyoruz. Beklentilerimiz hala çıpalanmış görünüyor.



Ekonominin görünümü hala belirsiz. Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz. Yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bugünkü enflasyon verisi iyiydi ancak hemen bir indirim döngüsünü başlatacak kadar güven verici değildi.



DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM...



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