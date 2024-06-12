DEM’li Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gece saat 04.15'te çıkan tartışma sonucu M.K.'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, M.K.'yi silahla vurup kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu anlaşıldı. Olayda kullandığı tabanca ile önceki gün teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne çıkarıldı. Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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