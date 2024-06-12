Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne gitti! Özgür Özel ile görüşme nasıl geçti?

Erdoğan, Özel'e "Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuz. Ekonomide popülizm hastalığından kurtulmalıyız. Teröre karşı ortak duruş sergileyelim" dedi.

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü törenine birlikte katılmayı teklif etti. CHP Genel Başkanı da, davete olumlu cevap verdi.

ÇOK 'ÖZEL' ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl önce CHP Genel Merkezi'nde Deniz Baykal'ı ziyaret etmişti, Dün de CHP Genel Merkezi'ne ikinci defa gitti. İade-i ziyarette, CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi. 12'nci kattaki Genel Başkanlık makamında yapılan 90 dakikalık görüşmede, ülke sorunlarının ele alındığı kaydedildi. Zirvede Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve eski büyükelçi Namık Tan eşlik etti. İki isim 2 Mayıs'taki görüşmede olduğu gibi zirvede konuşulanları not etti. Erdoğan'ın Türk Bayrağı'nın, Özel'in ise CHP bayrağının önündeki koltukta oturduğu dikkati çekti.

ÜCRETLER MASAYA YATIRILDI

Görüşmede başta asgari ücret artışı ve emekli maaşları olmak üzere, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, öğretmen atamalarında mülakat, yerel yönetimlerin borç yükü gibi birçok konu başlığı gündeme getirildi. Erdoğan'ın binaya girişinin ardından genel merkez personeli haricinde, binaya girişe veya katlara çıkılmasına izin verilmedi. Bu sırada asansörlerin çalışmadığı, merdiven kapılarının kilitli ve her katta polis memurlarının olduğu öğrenildi. CHP yetkilileri, binaya protokol kuralları gereğince Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından getirilen Cumhurbaşkanlığı forslu Türk Bayrağı'nı çekti.

ERDOĞAN'DAN 3 MESAJ

Erdoğan, Özel'e "Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuz. Ekonomide popülizm hastalığından kurtulmalıyız. Teröre karşı ortak duruş sergileyelim" dedi. Kayyum konusuna da değinen Başkan, "İşini doğru yapan belediyeleri destekleyeceğiz" diye konuştu.

Özel, Erdoğan'a zeytinyağı ve lokum takdim etti. Erdoğan'nın hediyesi ise Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan 'Payidar Gondol' isimli parça oldu.