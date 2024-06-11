Mayıs sonunda uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 3,8, dış hatlarda yüzde 10,3 artış gösterdiğini aktaran Uraloğlu, "Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 8,4 arttı. Mayıs ayındaki yük trafiği iç hatlarda 69 bin 126 ton, dış hatlarda 335 bin 629 ton olmak üzere toplamda 404 bin 754 tona, beş aylık döneminde ise iç hatlarda 325 bin 365 ton, dış hatlarda 1 milyon 452 bin 784 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 778 bin 150 tona yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 5 AYDA KAÇ YOLCU KULLANDI?

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mayısta uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 351, dış hatlarda 34 bin 422 olmak üzere toplamda 44 bin 773'e ulaştığını bildirerek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 476 bin 12, dış hatlarda 5 milyon 298 bin 68 olmak üzere toplamda 6 milyon 774 bin 80 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.