İBB binası önünde protesto: İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri kazan kaldırdı

"ÖDEMELERLE İLGİLİ SIKINTI YAŞIYORUZ"

Protesto gösterisinde bulunanların yüzde 80'inin Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini ifade eden Güneş, "Ulaşım hizmeti veriyoruz. Bizim derdimiz var. İçeride şu an özellikle bu bayram üstü 3 bin 41 araca çok az miktar bir para verileceğini, 120-130 bin lira para verileceğini söylemişler. Şu an bizim İBB'den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. Bizim bir klima giderimiz 100 bin lira. Alacağımızı istiyoruz. Biz ödemelerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.