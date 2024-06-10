SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB binası önünde protesto: İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri kazan kaldırdı

İstanbul'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, "Şu an bizim İBB’den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. " dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 00:12 Güncelleme 11 Haziran 2024, 00:42
İBB binası önünde protesto: İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri kazan kaldırdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsünün işletmecileri ile temsilcileri Saraçhane'de toplandı. Burada pankart ve dövizler taşıyan otobüs sahipleri, İBB'den ödemelerini alamadıklarını belirtti.

Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, geçen ay da aynı soruna dikkati çekmek için bölgede toplandıklarını hatırlattı.

"ÖDEMELERLE İLGİLİ SIKINTI YAŞIYORUZ"
Protesto gösterisinde bulunanların yüzde 80'inin Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini ifade eden Güneş, "Ulaşım hizmeti veriyoruz. Bizim derdimiz var. İçeride şu an özellikle bu bayram üstü 3 bin 41 araca çok az miktar bir para verileceğini, 120-130 bin lira para verileceğini söylemişler. Şu an bizim İBB'den 3 bin 41 özel halk otobüsünün 5 milyar liraya yakın alacağı var. Bizim bir klima giderimiz 100 bin lira. Alacağımızı istiyoruz. Biz ödemelerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Grubun İBB binası önündeki bekleyişi sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
Casper
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek | Tarih belli mi?
Esra Erol’da canlı yayınında şok gözaltı! Ekipler Iraz ve Hayrettin’i ifadeye götürdü! 14 aylık bebeğin babası kim? | Esra Erol’da bugün yaşananlar
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma
EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?
Transferde Jose Mourinho etkisi! Dünya starı Fenerbahçe’ye imza atmaya gelecek
Böylesi filmlerde olur! Memduh Paşa Yalısı’na kamyon çekip milyonluk soygun yaptılar
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
SON DAKİKA