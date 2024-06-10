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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü | Masada neler var?

Rusya ziyareti kapsamında önemli görüşmeler yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, güvenlik konseyleri düzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki temasları artırmaya hazır olduğunu söyledi. Sekreterlikten yapılan açıklamada, Şoygu-Fidan görüşmesinde ikili ve çok taraflı formatlarda Rusya-Türkiye güvenlik işbirliğinin müzakere edildiği belirtilerek, "Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyeti teyit edildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:10 Güncelleme 10 Haziran 2024, 18:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü | Masada neler var?

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün önemli görüşmeler için Rusya'yı ziyaret etti. Ahıska Türkleri ile de bir araya gelen Fidan daha sonrasında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü. Öte yandan Rus-Türk İşinsanları Birliği'nin (RTİB) etkinliğinde konuştu.

Bakan Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da Ahıska Türklerini kabul ettiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da Ahıska Türklerini kabul etti

MASADA NE VARDI?
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonrasında Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Moskova'da bir araya geldi.

HAKAN FİDAN KONUŞMA YAPTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da sürdürdüğü temasları kapsamında Rus-Türk İş insanları Birliği'nin (RTİB) düzenlediği etkinliğe katılarak, konuşma yaptı. Bakanlık, Fidan'ın Moskova'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Moskova'da Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin düzenlediği etkinliğe katıldı." ifadesine yer verildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, güvenlik konseyleri düzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki temasları artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede Şoygu, "Güvenlik konseyleri düzeyinde Rusya-Türkiye temaslarını artırmaya hazırım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uygun bir zamanda Rusya'ya ziyaretini beklediğim Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'na selamlarımı iletiyorum. (Bu yıl) üçüncü çeyrekte Moskova veya Ankara'da güvenlik konularında tam kapsamlı ikili istişareler yapılmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, Şoygu-Fidan görüşmesinde ikili ve çok taraflı formatlarda Rusya-Türkiye güvenlik işbirliğinin müzakere edildiği belirtilerek, "Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyeti teyit edildi." ifadelerine yer verildi.

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