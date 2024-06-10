42 kişinin öldüğü sitenin yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! Emsal hesabı 8 kat imar izni 15 kat

'GÖÇME SEBEBİ, YETERLİ MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALAMAMASI'
Raporun devamında taşıyıcı sistem elemanlarında etriye kancalarının yönetmeliğe aykırı şekilde yapıldığı, zemin etüdünde sondajın 35-38 metre civarında yapılması gerekirken 15 metre yapıldığı ve zemin etüdü raporunda gevşek yapıdaki kumlu çakıl birimlerinin kaya zemin gibi değerlendirildiği ve bu yapılan yanlış değerlendirmelerden dolayı parselde temel altı zemin ortamında güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarına gerek duyulmadığının anlaşıldığı belirtilerek, binaların yıkılma sebebi şöyle açıklandı:
"Deprem sırasında yapının göçmesine, binanın projelendirilmesi aşamasında özellikle zemin etütleri kapsamında yapısal performansı etkileyen kusurların bulunmamasının, tarafımıza gönderilen bazı enkaz görüntülerindeki donatı detayları açısından inşası sırasında yeterli mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve genellikle yamaç molozu şeklinde nitelendirilebilecek zemin profili üzerinde gerekli zemin iyileştirme çalışmaları yapılmadan yapının inşa edilmesinin neden olabileceği düşünülmektedir."
'USULÜNE UYDURARAK YAPMIŞLAR VE BU DA KATLİAMA NEDEN OLMUŞTUR'
Bad-ı Saba Konutları'nda yakınlarını kaybedenler, yeni raporun çok önemli olduğunu belirtti. Binada annesi ile 3 oğlunu kaybeden Nuri Gülçin, ilk günden bu yana binanın yıkılmasıyla ilgili dile getirdikleri iddiaların, son raporla gerçek olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini kaydeden Gülçin, şöyle konuştu:
"Biz depremin ilk gününden bu yana Bad-ı Saba Konutları'nın zemininin bataklık olduğunu, yapılan zemin etüdünün sadece kağıt üzerinde yapıldığını, müteahhidin, bariz demir ve işçilik hatası yaptığını, yapı denetimin buraya gelmeden sadece masa başında 'Burayı denetledim' diyerek rapor verdiğini iddia ediyorduk. Konya Üniversitesi'nden gelen rapor da bizim söylediklerimiz sadece iddia ile kalmadı doğrulanmış oldu. Şimdi sıra adalette. Biz adaletten buranın sorumlularının en ağır şekilde yargılanmasını ve ceza almalarını istiyoruz. Burayı usulüne uygun değil de usulüne uydurarak yapmışlar ve bu da katliama neden olmuştur. Bunun da hesabının en ağır bir şekilde sorulmasını istiyoruz."
Bad-ı Saba'dan kızının, damadının ve 3 torununun cansız bedenlerini çıkardığını belirten İbrahim Yıldırım ise, "Ben Bad-ı Saba Konutları'nda 5 evlat şehit verdim. Ben deprem günü saat 5'te buradaydım, diz boyu su vardı, sudan enkazın içine giremedim. Şimdi bunların bir sorumluları vardır yani. Bizim devletimiz var, bizim savcılarımız var, hakimlerimiz var ve bunların en ağır şekilde yargılanıp cezasını görmesini istiyoruz" dedi.