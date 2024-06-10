42 kişinin öldüğü sitenin yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! Emsal hesabı 8 kat imar izni 15 kat

Depremden 8 ay önce yaşamın başladığı Güneşevler Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'ndaki 3 bloklu Bad-ı Saba Konutları 'nın A ve C Blokları 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. A Blok'ta 42 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. İnşaat aşamasındaki C Blok'ta ise ölen ve yaralanan olmadı. Binanın yıkılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan inceleme sonunda hazırlanan raporlar, video, fotoğraf ve tüm belgeler nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

38 SAYFALIK RAPORDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından 31 Temmuz 2023'te hazırlanan rapor, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 38 sayfalık raporda, binanın projelendirme, yapım ve iş bitim aşamalarının 2007 deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı belirtilerek, "Proje, yapım ve iş bitimim aşamalarında tarafımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda herhangi bir sorumlu kişi bulunmamaktadır" denildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, aynı üniversiteye sitenin çevresindeki parsellerin zemin etüt raporlarını da göndererek yeni bir rapor istedi. Ancak aynı bilirkişi heyeti, 21 Aralık 2023'te düzenlediği raporunda, eski raporda herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

YENİ RAPOR İSTENDİ

Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı; Bad-ı Saba Konutları'nın yeni ve bulunduğu bölgede yıkılan tek bina, diğer eski binaların ya ağır hasarlı olduğu, eski binaların yıkılmayıp yeni binanın yıkılmasının hayatın olağan akışını aykırı olduğu gerekçesiyle olay yerinde yapılan incelemelerde yapılan tespitler ve tanıkların ifadelerine göre, binanın müteahhidi aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi olan Şahin Avşaroğlu (53), kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu (50), mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu (42), şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı (29), Ali Enes Çakallıoğlu (29), zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol (42), statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş (58), mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer (69) ve Alper Ömer Doğan (37) ile yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek (42) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22,5'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bilirkişi raporunun çok önemli olduğu gerekçesiyle iddianameyi iade etti. Ancak, savcı dosyanın mahkeme tarafından da yeni bir bilirkişiye tevdi edilebileceğini belirterek iade kararına itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, iddianameyi kabul edip, dosyayı bilirkişi raporu için Konya Teknik Üniversitesi'ne gönderdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Konya Teknik Üniversitesi, dosya üzerinde incelemelerine başlarken, 2'si tutuklu 10 sanık ise 24 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddederken, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda da binanın yıkılmasında herhangi bir sorumlu tespit edilmediğini söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına, Hamit Kocabaş'ın da tahliyesine karar verdi.