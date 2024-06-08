ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: Stressiz, gürültüsüz, sınav ortamı için çalışıyoruz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy , Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve velilerle sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulu'ndan gelen müfredat ve kazanımlarla beraber binlerce öğretmenin öğrenciler için çalışma süreçlerini başlattığını ve bugün ile yarın bu sürecin nihayete ereceğini söyledi.



Tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:



"Valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlerimiz, il milli eğitim müdürlerimizle beraber çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun diye stressiz, gürültüsüz trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğündeki elemanlarımıza, belediye personelimize, kısacası tüm, herkese, yani yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz."