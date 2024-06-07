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Van'da askeri araç takla attı: 4 yaralı

Van’dan Hakkari’ye askeri personel taşıyan bir araç, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince takla attı. Kazada 4 asker yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 17:13 Güncelleme 07 Haziran 2024, 17:23
Van’da askeri araç takla attı: 4 yaralı

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Askeri araç takla attı: 4 yaralı

Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı askerler, Van'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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