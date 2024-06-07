Uyuşturucu satıcılarına NARKOÇELİK-21 darbesi: 12 suç çetesi çökertildi 266 şüphelinin tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğünce son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarında 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınan 282 şüpheliden 266'sının tutuklandığını bildirdi.
OPERASYONLARA ÇOK SAYIDA PERSONEL KATILDI
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 12 ayrı uyuşturucu suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266'sı tutuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.
EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklamayla en yüksek tutuklama oranına ulaşıldığını vurgulayan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren valiliği, başsavcılığı ve polisi tebrik etti.
İşte Yerlikaya'nın açıklaması:
Uyuşturucu Satıcılarına yönelik son 3️⃣ gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-21" operasyonlarında 1️⃣2️⃣ ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi❗️
Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 2️⃣8️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️
2️⃣6️⃣6️⃣'sı tutuklandı.
1️⃣1️⃣'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️
❌Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
5️⃣8️⃣6️⃣ ekip,
2️⃣ bin 8️⃣5️⃣5️⃣ personel,
1️⃣0️⃣ özel harekat unsuru,
3️⃣ hava aracı,
1️⃣ helikopter,
2️⃣3️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da "NARKOÇELİK-21" operasyonları düzenlendi.
NARKOÇELİK-21 operasyonunda EGM tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.
Operasyonları koordine eden Adana Valiliğimizi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷