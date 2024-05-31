Türkiye teröristana izin vermeyecek

İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen Efes- 2024 Tatbikatı'na 45 ülkeden 11 bin personel katıldı. Tatbikatta konuşan Başkan Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar yolladı:

Kavganın değil barışın, iş birliğinin tarafıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Suriye'de hala kaos hakim. Örgütün Suriye uzantısı teröristan kurma hedefi ile bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı.

Türkiye asla teröristan kurulmasına izin vermeyecek. Ne gerekiyorsa yaptık, harekete geçmekten yine çekinmeyiz.

DEAŞ'a karşı mücadele eden, hezimete uğratan tek NATO müttefiki biziz. Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynanmak istendiğini iyi biliyoruz.

Biz hokkabazlıklara prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve güvenliğimiz olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz.

Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları artıyor. Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı" dedi.

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