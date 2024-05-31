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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Filistin'e destek, Gazze'ye dua | Sabah namazında tüm camilerde eller semaya açıldı

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanlığının "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" çağrısı üzerine gerçekleştirilen programlarda cemaattekiler, katledilen Müslümanlar için edilen dualara iştirak etti.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 18:35 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:25
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Filistin’e destek, Gazze’ye dua | Sabah namazında tüm camilerde eller semaya açıldı

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İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için eller semaya açıldı.


Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı için saf tuttu.



Namazın ardından başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve katledilen Müslümanlar için dua edildi.

Namazın ardından başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören ve katledilen Müslümanlar için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün akşam sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulunmuştu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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