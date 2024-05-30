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Uzun namlulu tüfekler ve silahlarla poz veren İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın sosyal medyada yayılan görüntüleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme ve soruşturma başlattığını ayrıca yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.