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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Uzun namlulu tüfeklerle poz veren hakim Oktay Tabur'a soruşturma: Yetkileri sonlandırıldı

Son dakika haberleri... Silahlı fotoğrafı ve lüks aracı gündem olan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Tabur'un İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandığını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 12:52 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 13:02
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! Uzun namlulu tüfeklerle poz veren hakim Oktay Tabur’a soruşturma: Yetkileri sonlandırıldı

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Uzun namlulu tüfekler ve silahlarla poz veren İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın sosyal medyada yayılan görüntüleri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme ve soruşturma başlattığını ayrıca yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır. "

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