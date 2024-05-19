Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine darbe: 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul'da 'NARKOÇELİK-17' operasyonu





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca "Narkoçelik-17" operasyonları düzenlendi.