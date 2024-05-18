Arnavutköy’de silahlar patladı! Polisin GBT kontrolünde çatışma çıktı: 1 ölü 1 yaralı

Arnavutköy'de polis ile kontrol etmek istediği şüpheliler arasında çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan Koçak yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erhan Koçak hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, çatışmanın ardından şüphelilerden satışa hazır uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler, sokakta bulunan 34 YT 5289 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 şüpheliyi kontrol etmek istedi. Bu sırada şüpheliler ekiplere silah çekerek araçla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerin peşine düşen ekiplerle şüpheliler arasında çatışma çıktı. Ekipler araçla kaçmaya çalışan Hakan Ç. ve Erhan Koçak'ı yaralı olarak yakaladı.