Yetkisi yok fikri çok! Sözde ’Cinsel terapist’ Buse Aydın’a Reklam Kurulu’ndan ağır ceza! Savunması pes dedirtti!

"Herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle psikolog olmamla ilgili problem yok. Bildiğiniz gibi ben hep 'cinsel terapist' olarak başlıyordum videolarıma ancak 'cinsel terapist' diye bir unvan olmadığı için cinsel danışman dememem gerekiyormuş. Birinci ceza nedeni bu.

İkinci ceza nedeni olarak vajinismus, erken boşalma gibi hastalık olarak kabul edilen videolar hekimlerin alanına girdiği için bu konular hakkında bilgi vermemem gerekiyormuş. Dolayısıyla videoları kaldırdık. Bu arada bu videolardan birçok kişi yararlanmış durumdaydı. Kanala gelen çok güzel mesajlar vardı."

Aydın, "Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmıyor malumunuz. Problem yok içeriği değiştirdik komple. Yaptığım işte bir değişim olmadı sadece unvanı değiştirdik" diyerek pes dedirten bir açıklamaya attı.