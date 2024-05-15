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Yahudi kökenli ABD İçişleri Bakanlığı çalışanı, Joe Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti: Ellerinde masum kanı var

ABD İçişleri Bakanlığına Başkan Joe Biden tarafından atanmış Yahudi kökenli bir çalışan, Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti. Call, Biden yönetimine “daha iyi bir Amerika” için katıldığını belirterek, “Bununla birlikte, vicdanım artık Başkan Biden’ın İsrail’in Gazze’de devam eden soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle bu yönetimi temsil edemeyeceğimi söylüyor.” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Call, “Başkan Biden’ın elinde masum insanların kanı var. ABD uzun süredir, İsrail’in savaş suçları işlemesine, apartheid ve işgal statükolarının devamına olanak sağladı.” diyerek Biden’ın kalıcı bir barış çağrısı yapmak için elinde güç bulunduğuna dikkati çekti.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 00:55 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 00:55
Yahudi kökenli ABD İçişleri Bakanlığı çalışanı, Joe Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti: Ellerinde masum kanı var

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ABD İçişleri Bakanlığına Başkan Joe Biden tarafından atanmış Yahudi kökenli bir çalışan, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda, Biden'ın Gazze politikasını eleştirdi.

Call, Biden yönetimine "daha iyi bir Amerika" için katıldığını belirterek, "Bununla birlikte, vicdanım artık Başkan Biden'ın İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle bu yönetimi temsil edemeyeceğimi söylüyor." değerlendirmesini yaptı.



Avrupa'daki antisemitizmden kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Call, Biden tarafından atandığı görevi için gurur duyduğunu belirterek, "Ancak insanlığa karşı işlenen bir suçu durdurmak için kullanamayacaksak bir güce sahip olmanın ne anlamı var diye son 8 ayda kendimi bir çok defa sorguladım." ifadelerini kullandı.

Call, hayatının ABD ve İsrail'deki Yahudi toplumları içinde geçtiğini belirterek, 7 Ekim olayı nedeniyle milyonlarca masum Filistinliye yönelik yerinden etme, açlık ve etnik temizlik şeklinde toplu cezalandırma ile karşılık verilmesini eleştirdi.


"İsrail'in Filistinlilere yönelik süren saldırıları, ne İsrail'de ne de ABD'de Yahudileri daha güvenli kılıyor" diye yazan Call, ABD silahları ve desteği olmadan İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin hiçbirini yapamayacağına işaret etti.


"BİDEN'IN ELİNDE MASUM İNSANLARIN KANI VAR"

Call, "Başkan Biden'ın elinde masum insanların kanı var. ABD uzun süredir, İsrail'in savaş suçları işlemesine, apartheid ve işgal statükolarının devamına olanak sağladı." diyerek Biden'ın kalıcı bir barış çağrısı yapmak için elinde güç bulunduğuna dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığında kendisini bireysel olarak destekleyen birçok meslektaşının bulunduğunu aktaran Call, "Hepinizi Filistinlilerin hayatı için tutum almaya çağırıyorum. Hepimizin geleceği buna bağlı." ifadelerini kullandı.



Bu hafta başında ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann de, ülkesinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ABD'nin bu politikasının Gazze'de "on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını" vurgulamıştı.



Mann, ABD ordusunda 13 yıldır görev yaptığına ve Avrupa kökenli Yahudi bir aileden geldiğine atıfta bulunarak, "Geçen aylar bize akla gelebilecek en korkunç ve yürek burkan görüntüleri sundu ve ben bu görüntülerle buradaki görevlerim arasındaki bağlantıyı göz ardı edemedim. Bu bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk yarattı." ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.



ABD Dışişleri Bakanlığından da Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle ABD silah transferlerini denetleyen eski yönetici Josh Paul ve Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline de kamuya açık olarak istifalarını duyurmuştu.

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