Yahudi kökenli ABD İçişleri Bakanlığı çalışanı, Joe Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti: Ellerinde masum kanı var

ABD İçişleri Bakanlığına Başkan Joe Biden tarafından atanmış Yahudi kökenli bir çalışan, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Call, Biden yönetimine "daha iyi bir Amerika" için katıldığını belirterek, "Bununla birlikte, vicdanım artık Başkan Biden'ın İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle bu yönetimi temsil edemeyeceğimi söylüyor." değerlendirmesini yaptı.





Avrupa'daki antisemitizmden kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Call, Biden tarafından atandığı görevi için gurur duyduğunu belirterek, "Ancak insanlığa karşı işlenen bir suçu durdurmak için kullanamayacaksak bir güce sahip olmanın ne anlamı var diye son 8 ayda kendimi bir çok defa sorguladım." ifadelerini kullandı.

Call, hayatının ABD ve İsrail'deki Yahudi toplumları içinde geçtiğini belirterek, 7 Ekim olayı nedeniyle milyonlarca masum Filistinliye yönelik yerinden etme, açlık ve etnik temizlik şeklinde toplu cezalandırma ile karşılık verilmesini eleştirdi.