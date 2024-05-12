Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 'in gerçekleştirmesi beklenen Ankara ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın davetine karşılık, Yunanistan Başbakanı Miçotakis 13 Mayıs tarihinde Ankara 'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde Atina 'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesi ile Yunanistan'ı ziyaretinde ilişkilerde yeni bir döneme girildi.





Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'ı son ziyareti sırasında Miçotakis arasında imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti. Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, Dışişleri Bakanları ve ilgili diğer Bakanlar arasındaki resmi ziyaretler ve temasların sürdürülmesi, ziyaretten bu yana tarafların Bildirge'ye bağlılıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis'in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim teknoloji tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye ile Yunanistan'ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.