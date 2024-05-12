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Katar'da Hamas heyeti ile görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede müzakerelerdeki son durum, daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi, ateşkes için sürdürülen girişimler ve ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu ele alındı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 18:31 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 19:32
Katar’da Hamas heyeti ile görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi

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Son dakika haberleri... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas heyeti ile kritik görüşme!

Alınan bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.



Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi gibi konular ele alındı.

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