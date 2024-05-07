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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'da MAHZEN-38 operasyonu: 10 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen MAHZEN-38 operasyonlarında 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 5 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 09:20 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul’da MAHZEN-38 operasyonu: 10 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-38" operasyonlarında;
📌Kasten Öldürme,
📌Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
📌Kasten Yaralama,
📌Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
📌Mala Zarar Verme,
📌İş Yeri Baskını,
📌6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve
📌Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen Organize Suç Örgütü üyesi 1️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda Size Yer Yok ❗️

İstanbul'da MAHZEN-38 operasyonu

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
📌Kağıthane ilçesinde 13.04.2024 tarihinde D.E. isimli şahsa yönelik silahla öldürme eylemini ve C.Ö., D.A., M.K., ve S.A. isimli şahıslara yönelik silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri,
📌Esenler İlçesinde 29.04.2024 tarihinde iş yeri baskını ve 01.05.2024 tarihinde ikamet kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri ve
📌Başakşehir İlçesinde 01.05.2024 tarihinde iş yeri baskını eylemini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca ile
📌Çok sayıda uyuşturucu hap ve fişeğe el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle

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