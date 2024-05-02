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Türkiye ile Somali arasındaki adalet anlaşması onayladı: Hüküm giymiş suçlu ve sanıklar iade edilecek

Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 22:33 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 22:33
Türkiye ile Somali arasındaki adalet anlaşması onayladı: Hüküm giymiş suçlu ve sanıklar iade edilecek

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Somali kabinesinin, Türkiye ile "hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesini" kapsayan adalet anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Somali Adalet Bakanı Hassan Moallin Mohamud, yaptığı açıklamada, kabinenin Türkiye ile Somali arasında adalet anlaşmasını onayladığını belirtti.

Mohamud, anlaşmanın hüküm giymiş suçluların ve sanıkların her iki ülkeye iade edilmesine olanak tanıdığını kaydetti.



Anlaşmanın Somali ile Türkiye arasında adalet alanında işbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Mohamud, Somali'nin izolasyondan çıktığını ve yargı sisteminin geliştirilmesi için uluslararası anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın onaylanması, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın Mogadişu'daki resmi ziyaretiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Somali hükümeti, Somali'nin adalet kurumlarında bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi konusunda da Türkiye ile işbirliği yapacağını bildirdi.

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