Ticaret Bakanı Ömer Bolat OECD Bakanlar Toplantısında: ’’Macaristan ile ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız’’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte Paris'te 2024 OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumuna iştirak etti. Bakan Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'nın ardından Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirterek, "Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte Paris'te 2024 OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumuna iştirak etti. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

OECD Bakanlar Toplantısı açılış oturumunun ardından, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü bildirdi.