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Ticaret Bakanı Ömer Bolat OECD Bakanlar Toplantısında: ''Macaristan ile ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Paris’te 2024 OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumuna iştirak etti. Bakan Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'nın ardından Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirterek, "Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 18:32 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 18:38
Ticaret Bakanı Ömer Bolat OECD Bakanlar Toplantısında: ’’Macaristan ile ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız’’

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte Paris'te 2024 OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumuna iştirak etti. Bakan Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı'nın ardından Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirterek, "Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte Paris'te 2024 OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumuna iştirak etti. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen, OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.
OECD Bakanlar Toplantısı açılış oturumunun ardından, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü bildirdi.

"Görüşmede, 2023 yılında 4 milyar doları bulan ticaret hacmimizin, 2024 yılında da artış trendini sürdürüyor olmasının bizleri ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade ederek, 1 Temmuz 2024 tarihinde AB Dönem Başkanlığını devralacak Macaristan ile hem AB içerisindeki işbirliğimiz hem de ikili ticaretimizi geliştirebileceğimiz yeni alanlarla ilgili kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız, köklü ekonomik ilişkilerimiz bulunan Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız."

"KURALLARA DAYALI BİR EKONOMİK DÜZENE İHTİYAÇ VAR"

Bolat, OECD Bakanlar Toplantısının, "Güçlü Ekonomik Büyümeyi Hızlandırmak İçin Serbest Ticaretin ve Yatırımın Teşvik Edilmesi: Kurallara Dayalı, Serbest ve Adil Bir Uluslararası Ekonomik Düzen" temalı oturumuna iştirak ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"OECD Bakanlar Toplantısının, 'Güçlü Ekonomik Büyümeyi Hızlandırmak İçin Serbest Ticaretin ve Yatırımın Teşvik Edilmesi: Kurallara Dayalı, Serbest ve Adil Bir Uluslararası Ekonomik Düzen' temalı oturumunda, ülkemizin görüşlerini ifade ettik. OECD üye ülkeleri olarak iklim değişikliği, tedarik zinciri aksaklıkları ve adil olmayan ticaret uygulamaları karşısında, güçlü ve iyi işleyen kurallara dayalı bir ekonomik düzene ihtiyacımız olduğunu ifade ederek, küresel ticaretin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerimizi dile getirdik."

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