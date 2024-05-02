Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den operasyon mesajı: Terör kaynağında yok edilecek, sürekli operasyon yapacağız



Irak tarihi komşumuz. Yüzyıllardır beraberiz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygımız sonsuz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine geldi yerleşti, hiç karışan yok. Bizim dışımızda mücadele eden yok. Dedik ki biz bu terörü kaynağında tüketeceğiz. Sürekli operasyon yapacağız. Ve nitekim bu esaslar doğrultusunda devam ediyoruz. PKK Irak'ta 800 köyü boşaltmış durumda. Bundan kimse rahatsızlık duymuyor ama biz duyuyoruz. 19 Aralık'ta ilk toplantıyı yaptık, 14 Mart'ta 2. toplantı. Ve sonunda da 3. toplantı Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapıldı. Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Irak'lı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu. Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler.

KYB'ye oradaki yöneticilere hep söylüyoruz. Bu işlerden vazgeçin, gelin burada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın, biz de buna yardımcı olalım.