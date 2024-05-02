Milli Savuma Bakanlığı duyurdu: 2 PKK’lı daha teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!''
4 Nisan 2024 tarihinde de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu açıklanmıştı.