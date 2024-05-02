Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz’ü AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başarılı Türk-Amerikan kalp doktoru, sunucu ve siyasetçi Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.'' ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da bulundu.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

The Dr. Oz Show adlı televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır. Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü olan Öz, New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetmektedir.