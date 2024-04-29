Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarını sürdürüyor.

BAKAN FİDAN BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Riyad'da, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifaelerine yer verildi.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM SONA ERSİN, İSRAİL'E BASKI KURULSUN"



Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğini ve İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı.

