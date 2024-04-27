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AK Parti'de seçim muhasebesi! Yeni yol haritasında reform vurgusu! Strateji toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti, yerel seçimin analizini yapmak ve yol haritasını belirlemek üzere strateji toplantılarına devam ediyor. Toplantılarda partide yapılacak reform çalışması ele alınırken, yeni iletişim stratejisi de belirleniyor.

Fatma Göksu Fatma Göksu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 07:25 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:54
AK Parti’de seçim muhasebesi! Yeni yol haritasında reform vurgusu! Strateji toplantısı gerçekleştirildi

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AK Parti, seçim öncesinde kampanya sürecini şekillendirdiği strateji toplantılarını seçim sonrası analizleri yapmak ve yol haritasını belirlemek üzere devam ediyor.

AK Parti'de değişim başlıyor!

Son olarak önceki gün Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplanan strateji heyeti, seçim sonuçlarını detaylı olarak incelendi.

KİMLER YER ALDI?
Strateji toplantısında Efkan Ala, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Ömer İleri, Ömer Çelik, Mahir Ünal, Fatih Şahin, Abdullah Güler, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Ertan Aydın yer aldı.

YENİ YOL HARİTASINDA REFORM VURGUSU
Yasama ve yürütme ile birlikte partide yapılacak reform çalışması üzerine beyin fırtınası yapıldı. Başta adalet, ekonomi, Külliye-Meclisparti ilişkileri, medya ve sosyal medya ilişkilerinde reform yapılması üzerinde duruldu. Yeni yol haritasında reformun vurgusu yapıldı.



YENİ İLETİŞİM STRATEJİSİ
AK Parti, yeni iletişim stratejisini belirliyor. Heyet üyeleri, seçim sonrası iletişimin kötü yönetildiği yönünde özellikle bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ciddi sorun oluşturduğu kanaatine vardıklarını iletti. Dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak. Bununla ilgili muhalefetin de desteğini alarak bir sosyal medya düzenlemesi ile panel oluşturarak hakarete ve yalan habere dönük bir düzenleme yapılması teklif edildi.



ANAYASA ÇALIŞMALARI
Karar almaktan ziyade değerlendirme toplantısı olarak gerçekleştirilen strateji toplantısında yol haritası belirleniyor. Gündemdeki yeni anayasa konusunun da değerlendirildiği toplantıda parti meclis grubunun nasıl bir çalışma yürüteceği konuşuldu. Hangi siyasi parti temsilcileriyle ve ne zaman görüşüleceği kararlaştırılmadı.

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