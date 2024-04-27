AK Parti’de seçim muhasebesi! Yeni yol haritasında reform vurgusu! Strateji toplantısı gerçekleştirildi





YENİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

AK Parti, yeni iletişim stratejisini belirliyor. Heyet üyeleri, seçim sonrası iletişimin kötü yönetildiği yönünde özellikle bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ciddi sorun oluşturduğu kanaatine vardıklarını iletti. Dezenformasyonla mücadele ön planda tutulacak. Bununla ilgili muhalefetin de desteğini alarak bir sosyal medya düzenlemesi ile panel oluşturarak hakarete ve yalan habere dönük bir düzenleme yapılması teklif edildi.