AK Parti’de seçim muhasebesi! Yeni yol haritasında reform vurgusu! Strateji toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti, seçim öncesinde kampanya sürecini şekillendirdiği strateji toplantılarını seçim sonrası analizleri yapmak ve yol haritasını belirlemek üzere devam ediyor.
Son olarak önceki gün Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplanan strateji heyeti, seçim sonuçlarını detaylı olarak incelendi.
KİMLER YER ALDI?
Strateji toplantısında Efkan Ala, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Ömer İleri, Ömer Çelik, Mahir Ünal, Fatih Şahin, Abdullah Güler, Leyla Şahin Usta, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Ertan Aydın yer aldı.
YENİ YOL HARİTASINDA REFORM VURGUSU
Yasama ve yürütme ile birlikte partide yapılacak reform çalışması üzerine beyin fırtınası yapıldı. Başta adalet, ekonomi, Külliye-Meclisparti ilişkileri, medya ve sosyal medya ilişkilerinde reform yapılması üzerinde duruldu. Yeni yol haritasında reformun vurgusu yapıldı.