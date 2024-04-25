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MSB'den Eurofighter mesajı: İyi bir başlangıç | Irak ile teröre karşı ortak mücadele | PKK'ya ağır darbe

MSB'den yapılan açıklamada terör örgütlerine karşı Irak ile ortak çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekilerek, "Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek “Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi’nin” esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir." denildi. Bakanlık kaynakları Alman Cumhurbaşkanı Steinmeir'in Türkiye'yi ziyaretinde kullandığı ifadelere gönderme yaparak, "Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 12:04 Güncelleme 25 Nisan 2024, 12:38
MSB’den Eurofighter mesajı: İyi bir başlangıç | Irak ile teröre karşı ortak mücadele | PKK’ya ağır darbe

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Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti ve Alman Cumhurbaşkanı Steinmeir'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin kritik mesajlar verdi.

IRAKLA PKK'YA KARŞI ORTAK MÜCADELE
Bakanlık kaynakları Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında terörle mücadeleye ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bakanımızın da refakat ettiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir. Bu adımlara yönelik diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir.

Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin" esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir.

Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

EUROFIGHTER MESAJI: İYİ BİR BAŞLANGIÇ
Bakanlık kaynakları, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara'yı ziyaretinde Türkiye'ye yönelik savunma sanayii ürünlerindeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkat çektikleri gibi; önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de Eurofighter konusunun iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz"

MSB'den haftalık bilgilendirme toplantısı!

YUNANİSTAN İLE&NBSP;GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI
Bakanlık kaynakları, Atina'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın detaylarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Toplantı 22 Nisan 2024 tarihinde Atina'da samimi bir ortamda icra edilmiştir. Toplantıda; daha önce mutabık kalınan ve 2024 yılı boyunca icra edilecek karşılıklı faaliyetler gözden geçirilmiş, 2025 Yılı Uygulama Planı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 2025 yılında 9'u Yunanistan'da ve 9'u Türkiye'de olmak üzere icra edilecek taslak faaliyetler görüşülmüştür.

Bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Diğer taraftan, daha önce mutabık kalınan 2024 yılı Uygulama Planı kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyetimiz, Haziran ayında Yunan Milli Savunma Koleji'ni ziyaret edecektir."

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