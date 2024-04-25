HAVA DURUMU | 44 ile sarı kodlu uyarı: Çöl tozu geliyor! İstanbul’da bugün hava nasıl? | 25 Nisan 2024 hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı