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Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024!

Meclis'e sunulacak olan 9. yargı paketi, cezasızlık algısıyla mücadele etmeyi ve adalet sisteminde çeşitli reformlar yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, hakim ve savcıların terfi sistemi gibi önemli konular da güncellenecek. Yargı paketinin içeriği ve diğer maddeleri ise detaylı bir şekilde ele alınıyor. Mükerrer suçlara af gibi konuların da yeni yargı paketi kapsamında ele alınıp alınmayacağı ise merak konusu. Bu haberde, yeni yargı paketinde yer alacak düzenlemeler ve maddeler hakkında tüm detaylar inceleniyor.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:05 Güncelleme 24 Nisan 2024, 11:05
Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024!

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında yapmış olduğu açıklamalarla gündemde önemli bir yer edindi. Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeler üzerine odaklanan bu paket, adalet sisteminde beklenen değişikliklerin umut kaynağı olacak. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 ülkeden temsilcilerin İstanbul'da bir araya geldiği "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na katıldı.

Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda, hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldığını belirtti.



9. YARGI PAKETİ YOLDA

Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

YARGI PAKETİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9'uncu yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak.

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

MÜKERRER SUÇLARA AF VARMI?

Ülkemizde yargı sisteminde önemli değişiklikler yapılmasını öngören 9. yargı paketi hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, çift mükerrer suçlar için af getirilip getirilmeyeceği konusunda netlik bulunmuyor. Resmi açıklamaların yapılması ve detayların ortaya konması beklenirken, takvim.com.tr olarak gelişmeleri en güncel bilgilerle sunmaya devam edeceğiz.

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