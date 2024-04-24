Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler var? Mükerrer suçlara af gelecek mi? 👨🏻‍⚖️9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024!

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında yapmış olduğu açıklamalarla gündemde önemli bir yer edindi. Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeler üzerine odaklanan bu paket, adalet sisteminde beklenen değişikliklerin umut kaynağı olacak. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 ülkeden temsilcilerin İstanbul'da bir araya geldiği "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na katıldı.



Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda, hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldığını belirtti.