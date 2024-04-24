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Avcılar'da metrobüs yangını

Son dakika haberi! İstanbul Avcılar'da Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün arka lastik bölümünde yangın çıktı. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 22:13 Güncelleme 24 Nisan 2024, 22:14
Avcılar’da metrobüs yangını

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Yangın, saat 19.00 sıralarında, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan 34 HIT 764 plakalı metrobüs aracında çıktı.

Avcılar'da korkutan metrobüs yangını!

ARACI PARK EDEREK YARDIM İSTEDİ

Aracın arka lastiklerinden dumanların çıktığını gören şoför hemen Şükrübey Metrobüs Durağı'nda aracı park ederek yardım istedi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İETT ekipleri sevk edildi. İETT ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 30 dakika metrobüs seferleri durdurulurken D-100 Karayolu'nda da trafik oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından metrobüs aracı olay yerinden çekildi. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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