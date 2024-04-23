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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Irak'taki ortak harekat merkezi ve ABD'den alınacak F-16'larla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı." dedi. ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 22:18 Güncelleme 23 Nisan 2024, 23:58
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Irak’taki ortak harekat merkezi ve ABD’den alınacak F-16’larla ilgili flaş açıklama

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''Hepsini yakında öğreneceksiniz!''

Bakan Güler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleşen Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine, "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor." ifadesini kullandı.

BÜTÜN HEPSİNİ ÖĞRENECEKSİNİZ
ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğunun sorulması üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin soruya da "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı." yanıtını verdi.

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