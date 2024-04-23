Kare kare CHP-DEM iş birliği! CHP’li Oya Tekin’in DEM’in Çukurova İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettiği ortaya çıktı

DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Oya Tekin'in DEM seviciliği başkan seçildiği Seyhan Belediyesi'nde de devam etti. 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Seyhan Belediye eşbaşkan adayı olan Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı. Sever Uzun'un önümüzdeki günlerde belediye başkan yardımcılığına getirilmesi de konuşulanlar arasında.

DEM PARTİLİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Seçimlerden önce Gülbahçesi Mahallesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte ziyaret eden Oya Tekin'e DEM partili bir kişi, "Burada bizim astığımız pankartlarımız sökülüyor. Astığımız pankartlar halkın parasıdır. CHP'nin pankartları duruyor. Oya hanım buradan sizi de eleştiriyorum. Bizim astığımız pankartların önüne kadın mor renkli pankartlarınızı asmanızı doğru değil. Daha önce neden kullanmıyordunuz? Bunu kınıyoruz ve önleminizi almanızı istiyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tehdit etmişti.