İstanbul’da rüşvetçilere suçüstü! Vergi dairesinde skandal teklif

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mağdur kişiyi önce arayarak 20 bin lira karşılığında hesabına bloke konulmayacağını söylediği, mağdur kişinin bu parayı verdiğini ancak şüphelilerin bu sefer de 40 bin lira para istedikleri belirlendi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, seri numaraları daha önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, 1 sarı zarf ile lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.