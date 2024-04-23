SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İngilizler yazdı! İstanbul Havalimanı ve THY farkı! Türkiye rakiplerini solladı

Türk Hava Yolları'nın imza attığı başarılar ve İstanbul Havalimanı'nın dünyanın hava yolu merkezi konumuna gelmesi İngilizlerin de dikkatini çekti. İngiliz Financial Times, Türkiye'nin havacılık sektöründeki yükselişini ele aldı. Türkiye'nin havacılık sektörünün yıldızı olduğunun ifade edildiği yazıda, Avrupa'daki rakiplerin sollandığına dikkat çekildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 10:53 Güncelleme 23 Nisan 2024, 13:01
İngilizler yazdı! İstanbul Havalimanı ve THY farkı! Türkiye rakiplerini solladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Havalimanı'nın yapılması ve Türk Hava Yolları'nın rotalarını artırarak sunduğu hizmet Türkiye'yi "hava"da söz sahibi konumuna taşıyor.

Türk havacılık sektörünün altyapı ve yeni filo yatırımlarıyla Kovid-19 salgını sonrasında rakiplerine kıyasla hızla toparlanması, ülkenin Avrupa pazarında baskın bir oyuncu haline gelmesini sağladı.

Türkiye'nin yurt dışında yaşayan diasporası ve turizm sektörü de bu büyümeye katkı sundu.

THY YÜZDE 27 ARTIŞ GÖSTERDİ
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi, Kovid-19 salgınının başladığı yıl olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kaldı. THY ise aynı dönemler itibarıyla söz konusu veride yüzde 27 artışla sektörün önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN LİDERİ
Türkiye'nin havacılık altyapısına yönelik yatırımlarının bir neticesi olarak İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi geçen yıl da Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en işlek yolcu havalimanı haline gelirken, hub bağlantılarında da küresel olarak ilk sıralarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te günlük ortalama sefer sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artarak 1375'e ulaştı. İstanbul Havalimanı, 22 Haziran 2023'te 1684 uçuşla da havalimanı ağ rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1255 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1247 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1179 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Geçen yıl ülke genelinde günlük ortalama uçuş sayısı ise 3 bin 26'yı buldu. Türkiye, yüzde 16 artışla 2023'te Avrupa'da ortalama günlük uçuş sayısında en fazla artışı sağlayan ülke oldu. Türkiye'de geçen yıl ortalama günlük uçuş sayısı, 2019'un yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında 17 milyon 671 bin 971 yolcuyu misafir etti. Havalimanında, ocak-mart döneminde 3 milyon 558 bin 813 yolcu iç hatları, 14 milyon 113 bin 158 yolcu da dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı geçen yılın aynı döneminde 16 milyon 237 bin 909 yolcuya ev sahipliği yapmıştı. Böylece söz konusu havalimanının yolcu sayısı yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

TÜRKİYE'NİN BAYRAK TAŞIYICILARI MİLYONLARI UÇURDU
Türk Hava Yolları (THY) ile Pegasus Hava Yolları, geçen yıl 2019'a göre yüzde 10 artışla 115 milyon yolcu taşıdı.

THY, küresel jeopolitik gerilimler ve makroekonomik belirsizliklere rağmen geniş uçuş ağı ve Kovid-19 döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde geçen yıl tüm zamanların rekoru olan 83,4 milyon yolcu sayısına ulaştı.

THY'nin iç hatlar yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı.

Dış hatlarda ise kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken, yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı. Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. HAVA KARGO TAŞIYICISI
24 kargo, 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada hava kargo hizmeti sunan THY, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını da 2019'a kıyasla yüzde 16 artırdı.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 3 kattan fazla büyüten Turkish Cargo, IATA verilerine göre, 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü.

"100. Yıl Stratejisi" çerçevesinde 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen geçen yıl filosuna 46 uçak ekledi ve yüzde 12'lik artışla uçak sayısını 440'a yükseltti.

3 AYLIK DÖNEMDE 18,5 MİLYON YOLCU
THY'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 17 milyon olan yolcu sayısı ise bu yılın aynı döneminde 18,5 milyona yükseldi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mart 2023 döneminde 6,9 milyonken, bu yılın aynı döneminde 7,6 milyona ulaştı.

Pegasus da son dönemdeki performansıyla dikkati çekti.

Pegasus'un yolcu sayısı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 19 artışla 31,93 milyona ulaştı. Şirketin doluluk oranı da 2023'te bir önceki yıla kıyasla 1,1 puan artarak yüzde 84,8 oldu.

Şirketin iç hat yolcu sayısı yüzde 10 artışla 11,98 milyona , dış hat yolcu sayısı yüzde 24 artışla 19,95 milyona çıktı.

İNGİLİZ FINANCIAL TIMES YAZDI
Son 20 yılda havayoluna 150 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirerek, sektörde dünyada söz sahibi haline gelen Türkiye'nin başarısı İngiliz Financial Times Gazetesi'nde yer aldı.

İngiliz gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye'nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı.

AVRUPA PAYINI TÜRKİYE'YE KAPTIRDI
Analizde Türkiye'nin havacılık altyapısına yaptığı yatırımlar ve filolarını genişletmesiyle Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı belirtildi. Avrupa şirketlerinin pazar payını Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'a kaptırdığını ifade edilen yazıda, "THY, Ryanair ve easyJet'in ardından 3. en yoğun havayolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" verileri paylaşıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI FARKI
Sabah'ta yer alan habere göre THY'nin rota sayısını artırarak ve uçak filosunu genişleterek bu başarıda büyük pay sahibi olduğu ifade edilen çalışmada, Pegasus'un da filosunu büyüterek pandemiye rağmen kapasitesini benzer şekilde artırdığı vurgulandı.

Bu başarıda İstanbul Havalimanı'nın büyük pay sahibi olduğu ifade edilirken, 11 milyar dolarlık yatırım karşılığında yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın hizmet verdiğine değinildi.

İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçilirken, "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.

TÜRKİYE BASKIN OYUNCU
Habere göre Türkiye'nin havacılık sektörünün rakiplerine göre hızlı bir şekilde genişlemesi, ülkenin Avrupa pazarında baskın bir oyuncu haline gelmesine de yol açtı. Büyüme ise; ülkedeki havayollarının ve havalimanlarının iyileştirilmiş altyapı ve filolara yatırım yapması ve salgının ardından kapasiteyi hızlı bir şekilde geri getirmesiyle ortaya çıktı.

THY FİLOYU GENİŞLETİYOR
Türk Hava Yolları, rota haritasını ve uçak filosunu genişletirken, sektör için önemli bir kapasite ölçüsü olarak arz edilen Koltuk Kilometre (ASK) değerini geçen yıl 2019'a göre yaklaşık yüzde 25 artırdı. Pegasus da benzer şekilde pandemiye rağmen filosunu inşa ederek kapasitesini artırdı. Sektör genelindeki ASK, pandemi sırasında birçok taşıyıcının işten çıkarılmasıyla aynı dönemde yüzde 5.6 küçüldü.

YATIRIM HAMLESİ MEYVELERİNİ VERDİ
Türkiye 2003'ten bu yana ulaştırma ve altyapıya 1.7 trilyon lira yatırım gerçekleştirirken, bunun 150.6 milyar lirası havacılığa yapıldı. 2022'de 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkarırken, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını ise 81'den 173'e yükseltti. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya gerçekleştirilen uçuş sayısı, 130 ülkede 346 noktaya çıktı. 2002'de seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayısı ise 2023'te 214 milyonun üzerine çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
SON DAKİKA