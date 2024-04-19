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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MHRS için alınan yeni kararları duyurdu! Randevu iptali en geç...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS hakkında alından yeni kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıldı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 14:17 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:23
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca MHRS için alınan yeni kararları duyurdu! Randevu iptali en geç...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS hakkında alından yeni kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre, Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırıldı.

İşte Bakan Koca'nın konuyla ilgili o açıklaması:

Bakanlığımızın ilgili birimleri ve hastanelerimizin yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda, MHRS'deki sorunları temel faktörleriyle ele almış bulunuyoruz. Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz.

Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak.

Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak. Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırıyoruz.

İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız.

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